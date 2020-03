Coronavirus, la Provincia cinese del Guangdong dona all’Emilia-Romagna 220 mila mascherine

“Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino”. Questo il messaggio che accompagna il carico di 200 mila mascherine chirurgiche arrivate questa mattina per iniziativa del governatore della Provincia cinese del Guangdong, Ma Xingrui, territorio gemellato con la Regione Emilia-Romagna dal 2015, e che saranno subito consegnate al magazzino della sanità di Reggio Emilia. E altre 20 mila mascherine arriveranno dalla città di Heyuan, sempre della Provincia di Guangdong, gemellata con Ferrara.

“Un gemellaggio che comporta solidarietà- afferma l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo, che questa mattina insieme a tecnici e volontari ha accolto il carico-. La Regione ringrazia la Provincia cinese per questo concreto e prezioso gesto in un momento così delicato per il nostro territorio”.

Le mascherine saranno portate dai volontari della Protezione civile regionale al magazzino farmaceutico centralizzato dell’Area vasta Emilia Nord (Aven) con sede a Reggio Emilia per la distribuzione già a partire da oggi al personale socio-sanitario dell’Emilia-Romagna per il tramite delle Aziende locali.

L’iniziativa rientra nel quadro dei rapporti di amicizia e collaborazione tra la Provincia cinese e la Regione Emilia-Romagna sottoscritti nell’intesa dell’11 maggio 2015 dall’allora governatore Zhao Xiaodan e il presidente Stefano Bonaccini, quale gesto di vicinanza e collaborazione nell’ambito dei rapporti attivi tra i due territori per la realizzazione di iniziative di cooperazione e promozione degli scambi in vari settori – commercio e investimenti, tecnologia, tutela ambientale, cultura e turismo – al fine di promuovere prosperità e sviluppo comuni.



Il rapporto di amicizia tra Ferrara e Heyuan si è sviluppato sempre nell’ambito delle relazioni tra la Regione e Guangdong. Le due città hanno siglato un patto di amicizia al fine di promuovere la collaborazione in settori quali la formazione universitaria, la gestione delle risorse ambientali anche in ottica turistica e un particolare sostegno ai programmi fieristici e di internazionalizzazione della piccola e media impresa.

Il Guangdong

La Provincia del Guangdong ha una popolazione residente di oltre 111 milioni di abitanti, il 7,9 % del totale Paese, che realizza circa il 10.8% del pil nazionale. Il capoluogo della regione è Canton, terza città della Cina per popolazione.

È recentemente uscita dalla crisi del Coronavirus con pochissime perdite, grazie alle iniziative di contenimento del virus messe in atto e fin dalle prime fasi di diffusione del contagio ha dimostrato la sua vicinanza all’Emilia-Romagna e all’Italia in questo critico momento.

