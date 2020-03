Coronavirus, Persiceto: sospensione rette e tariffe scolastiche

Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 marzo, il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti ha partecipato all’incontro di coordinamento dei sindaci della Città Metropolitana a Palazzo Malvezzi per attivare lasospensione del pagamento delle rette e tariffe scolastiche.

“L’esenzione per nidi, mense, servizi pre e post scuola e trasporti scolastici – si legge nella nota stampa della città Metropolitana – sarà rivolta a tutte le famiglie della Città Metropolitana di Bologna per non creare cittadini di serie A e di serie B a seconda del Comune di residenza. La proposta, avanzata dalla Città metropolitana e condivisa dai sindaci, è stata assunta questa mattina durante l’incontro di coordinamento a Palazzo Malvezzi a cui hanno partecipato i primi cittadini del territorio, il Consigliere delegato alla Scuola Daniele Ruscigno, il vicesindaco metropolitano Fausto Tinti e i tecnici di Settore.

Sul territorio questa decisione porterà a un mancato gettito per i Comuni stimato in 1,5 milioni di euro solo per queste due settimane di chiusura e sospensione dei servizi. Per questo partirà immediatamente una nota indirizzata alla Regione perché si trovi la copertura per queste mancate entrate nell’ambito delle misure economiche emergenziali che si stanno predisponendo in queste ore”.

In attesa di aggiornamenti rispetto al contenuto dell’ultimo Dpcm 1 Marzo 2020, si ricorda che il Comune di San Giovanni in Persiceto rientra nelle prescrizioni riportate all’articolo 2, che possono essere riassunte come segue.

Sospensione per:

– manifestazioni organizzate o eventi in luogo pubblico o privato

– servizi educativi nei nidi e attività didattica in scuole di ogni ordine e grado

– eventi e competizioni sportive

Consentita l’apertura, ma solo con modalità di fruizione contingentata, per:

– luoghi di culto

– musei e complessi monumentali

– biblioteche e archivi

– aree e parchi archeologici

– attività di ristorazione, bar e pub

– attività commerciali.

Leggi qui per conoscere i dettagli sul Dpcm

Per informazioni o indicazioni su come comportarsi in caso di sospetta infezione da Coronavirus, contattare il numero verde Regionale 800 033 033.

comunepersiceto.it