Coronavirus: riorganizzazione dei servizi dell’Ausl

A causa del rischio sanitario dato dalla diffusione del Coronavirus, i servizi ai cittadini dell’Azienda USL di Bologna si riorganizzano. In particolare verranno progressivamente attivati punti di controllo (check point) esterni alle strutture sanitarie per evitare che portatori inconsapevoli del Coronavirus possano accedere alle strutture senza le dovute protezioni. Saranno garantite le prestazioni più urgenti in ambito ambulatoriale, odontoiatrico, pediatrico, nei Punti Prelievo, Centri Disturbi Cognitivi e Consultori Familiari. Sospese dal 12 marzo le prenotazioni nei punti Cup dell’Ausl e delle Farmacie; visite specialistiche e prestazioni diagnostiche si potranno sempre prenotare online o per via telefonica. Info: https://bit.ly/2VZRE02