Corsi per tecnici di modellazione 3D all’Archimede

È ai nastri di partenza all’Archimede il corso post diploma, gratuito in quanto cofinanziato con risorse del Fondo sociale Europeo PO 2014/2020, di qualifica BIM (tecnico di modellazione 3D). Si tratta di un corso post diploma, destinato ad ottenere una certificazione di competenza rilasciata dal gestore regionale (tecnicamente una qualifica di 5 livello EQF). Si tratta dell’unica scuola della provincia, insieme alle Aldini Valeriani, a fornire questa preziosa risorsa formativa, secondo una formula più diffusa in altri paesi per la grande spendibilità delle competenze acquisite in ambito lavorativo di alto profilo. Richiesta la residenza in Emilia-Romagna, e alcuni requisiti formali e sostanziali per l’iscrizione, cui seguirà una selezione con un test valutato attraverso l’attribuzione di un punteggio finale e un colloquio motivazionale. La graduatoria finale fisserà il novero degli aventi diritto alla preziosa opportunità formativa destinata a 12 studenti per 500 ore di cui 172 di stage. La progettazione del corso si deve ai docenti Stefano Catasta e Laura Pino e prevede esercitazioni di laboratorio, project work, studio di casi. Vari moduli compongono l’impianto del corso. Solo per citarne alcuni: digitalizzazione del processo edilizio, il BIM authoring archittettonico, salute e sicurezza sul lavoro. Nella fase realizzativa fondamentale la sinergia con i gestori Centoform Srl e Università di Ferrara e gli altri enti attuatori nonché le imprese aderenti alle esperienze di stage. Da verificare presso Archimede, per gli interessati, la data di presentazione del corso a cura del dirigente Mauro Borsarini e degli altri soggetti coinvolti.

Fabio Poluzzi