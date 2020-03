Crevalcore: attenzione alle fake news sul Covid-19

Mi hanno appena messo al corrente che sta girando su vari gruppi WhatsApp la notizia che stanno per allestire una tendopoli o ospedale da campo a Crevalcore per ospitare i malati di Covid-19. SMENTISCO categoricamente questa notizia in quanto completamente infondata. Chiunque abbia messo in circolazione questa falsa notizia verrà querelato per procurato allarme. In un momento così complicato per tutti diffondere notizie false è imperdonabile chi lo ha fatto questa volta pagherà a caro prezzo, scusate ma è ora di finirla.

Marco Martelli

Sindaco di Crevalcore