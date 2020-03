Crevalcore: chiusi fino al 13 aprile gli ambulatori di Palata e Bevilacqua

Poiché negli ambulatori di Palata e Bevilacqua è molto difficile garantire le condizioni di sicurezza e di sanificazione degli ambienti, gli stessi rimarranno chiusi fino al 13 aprile.

I cittadini verranno avvertiti anche dai cartelli posti fuori dall’ambulatorio; se lo riterranno necessario, potranno telefonare e riceveranno la risposta sanitaria del caso.

Le farmacie locali con cui i medici hanno creato una sinergia per gestire eventuali situazioni di difficoltà hanno assicurato la loro collaborazione; infine, se un paziente avesse necessità perché così grave da non poter recarsi in ambulatorio verrà visitato al domicilio, se meno grave potrà recarsi Crevalcore.

Naturalmente per eventuali pazienti sospetti Covid19 si seguirà la procedura a loro riservata.

Fausto Trevisani

Direttore pro-tempore Distretto Pianura Ovest