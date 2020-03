Emilia-Romagna: gli assessori regionali Donini e Lori positivi al Covid-19

Dopo che la mia collega di Giunta Barbara Lori, mia “vicina di banco” è risultata positiva al Coronavirus ed è a casa in buone condizioni di salute, con sintomi influenzali, mi sono sottoposto anche io al tampone onde verificare le mie condizioni, anche perché impegnato h24 a partecipare all’unita di crisi. Purtroppo l’esito mi ha confermato la positività. Ad oggi sto bene. Sono asintomatico, non ho febbre, non ho tosse, non ho raffreddore e la visita medica che mi hanno effettuato non ha dimostrato alcun problema fisico, tanto meno di natura polmonare. Sto a casa mia, ma continuerò a lavorare da qui. Fiducioso che alla fine la spunteremo noi in questa battaglia, con la nostra forza d’animo, con la responsabilità dei cittadini e con l’efficienza del nostro sistema sanitario.

dal profilo Fb di Raffaele Donini

Assessore alla Salute