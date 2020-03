Fantateatro, la settimana in scena su YouTube

A seguito della sospensione di tutti gli spettacoli, date le misure disposte per contrastare il diffondersi del Coronavirus sull’intero territorio nazionale, Fantateatro prosegue con l’iniziativa culturale avviata il 5 marzo, per continuare a incantare, con le sue sorprendenti e colorate storie, i bambini attraverso il web.

Per tutto il mese di marzo, in programma un palinsesto con ben 24 spettacoli sul canale YouTube “FantaTeatro Official”: due appuntamenti dal mercoledì al venerdì alle ore 16 e alle ore 21, uno il sabato alle ore 16 e uno la domenica alle ore 11.

In vista altri otto nuovi eventi sul web: mercoledì 24 marzo alle ore 16 con “Pocahontas”, la storia che ha come protagonista la figlia prediletta di un grande capo indiano che ci insegna come l’amore riesce a far prevalere la pace e i grandi valori dell’umanità; alle ore 21 è la volta de “La Locandiera”, la commedia di carattere più famosa di Carlo Goldoni, che verte attorno al personaggio della locandiera di un albergo, Mirandolina, nei pressi di Firenze. Giovedì 26 marzo alle ore 16 arrivano “I tre moschettieri”, la storia di D’Artagnan ambientata nella Francia del XVII secolo; di tutt’altro genere invece “Giallo a Broadway”, previsto alle ore 21, un gioco teatrale pieno di suspense e colpi di scena, al ritmo irresistibile del jazz.

Il weekend inizia alle ore 16 di venerdì 27 marzo tutti davanti allo schermo con “La bella e la bestia”, che affronta il tema della bellezza interiore con ironia e divertimento, senza però trascurare la poesia del messaggio che racchiude la fiaba, ovvero che la bellezza delle persone risiede nel cuore; alle ore 21 si prosegue con “Le allegre comari di Windsor”, la commedia di Shakespeare interpretata da Fantateatro, mantenendo integra la struttura, il linguaggio e la complessità dei personaggi.

Sabato 28 marzo alle ore 16 la programmazione continua con “Il brutto anatroccolo”, uno spettacolo che con dolcezza parla di un tema importante e attuale quale l’accettazione del prossimo e del diverso, che sprona ad andare avanti sempre nonostante le difficoltà e gli ostacoli. Domenica 29 marzo la settimana chiude alle ore 11 con “Fantafavole show 2” e le avventure nel mondo della fantasia con i personaggi di Fantateatro.

