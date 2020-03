Geovest, i Centri di Raccolta rimarranno chiusi fino al 3 aprile

I Centri di Raccolta Geovest saranno chiusi per due settimane. “Stante l’attuale situazione di emergenza – fa sapere l’azienda -, le recenti misure restrittive emanate dalla Regione Emilia Romagna e alcune situazioni di alto afflusso che non garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza, da lunedì 23 marzo a venerdì 3 aprile i CdR resteranno chiusi”. Per effetto di questa decisione:

per richiedere la consegna delle dotazioni per raccolta differenziata (sacchi, contenitori, chiave contenitore pannolini ecc..) gli utenti dovranno inviare una mail a info@geovest.it o telefonare al n. 338.7118053 dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45;

la sospensione del servizio di ritiro ingombranti è prorogata al 3 aprile.

comune.calderaradireno.bo.it