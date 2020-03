Insieme per il lavoro in aiuto alle imprese che cercano personale per i servizi essenziali

Insieme per il lavoro ha avviato una collaborazione attiva con le aziende che in questo momento hanno particolari urgenze in termini di personale e che stanno cercando di contribuire alla gestione dell’attuale emergenza sanitaria.

In alcuni casi si tratta di collaborazioni ormai consolidate, come quella con Rekeep, Conad Nord Ovest, Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno. Nuova collaborazione è invece quella con GVS SpA, l’azienda di Zola Predosa ora più che mai impegnata nella produzione di mascherine protettive.

La ricerca di personale attivata da Insieme per il lavoro (70 i curriculum in linea con i profili richiesti già inviati), spazia quindi dagli addetti alle pulizie specializzati richiesti da Rekeep, agli addetti vendita da inserire in supermercati Coop e Conad, per arrivare agli operai specializzati e non di GVS, indispensabili per la produzione di nuove mascherine.

L’impegno di Insieme per il lavoro è, come sempre, rivolto alle persone e alle aziende che collaborano con il progetto, ma in questo momento va anche oltre, con l’obiettivo di fornire aiuti concreti nell’interesse dell’intera comunità.

