IoRestoaCasa – La Casa delle donne di Bologna resta aperta

In questo momento di emergenza sanitaria che costringe tutti e tutte a casa, le donne che subiscono violenza si trovano costrette a condividere forzatamente fra le mura domestiche con il loro maltrattante.

In questi giorni si è registrata una diminuzione delle richieste di aiuto, non perché la violenza si sia fermata, come il resto del Paese, ma perché le donne non riescono a chiedere aiuto.

È importante sapere che chiedere aiuto si può. Casa delle donne è aperta e continua a offrire i suoi servizi gratuti e in anonimato, nel rispetto delle norme dell’ultimo decreto emesse per far fronte all’emergenza da Covid19, garantendo la tutela sanitaria alle donne che chiedono aiuto.

La linea telefonica è attiva allo 051 333173 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17, il sabato e la domenica dalle 10 alle 16.

È possibile, inoltre, contattarci per e-mail all’indirizzo accoglienzabologna@casadonne.it o tramite i canali social di Casa delle donne.