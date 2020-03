Lisei e Bignami (FdI) sulla sospensione dei tirocini curricolari in Emilia-Romagna

La Regione Emilia Romagna ha sospeso fino al 3 Aprile 2020 lo svolgimento dei tirocini curricolari (stage) promossi da enti di formazione professionale e Fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS) nell’ambito di attività formativa autorizzate con atti regionali e dei tirocini extracurricolari producendo, senza prevedere alcun rimedio, conseguenze gravi alle quali occorre porre un rimedio celermente. Ciò in ottemperanza al DPCM 8 marzo 2020 che ha disposto all’art. 1 lettera h) che sono sospese “le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati”. I tirocinanti, infatti, a causa di tale scelta rimangono oggi senza alcuna forma di sostegno economico non essendo prevista per loro alcuna tutela a livello nazionale. Non possono infatti essere messi in cassa integrazione, così come non possono usufruire di alcun assegno o sostegno. L’incapacità di armonizzare la legislazione esistente penalizza la fascia della popolazione più giovane che si vedrà privata di ogni forma di sostentamento sicuramente anche oltre aprile 2020 in ragione delle ulteriori proroghe già annunciate. Per queste ragioni chiediamo s’intervenga urgentemente sul tema sia a livello regionale che nazionale. È necessario che la Regione Emilia Romagna metta in campo risorse dedicate, magari con la costituzione di un fondo specificatamente a loro destinato. Chiediamo inoltre al Governo di individuare, nel prossimo decreto misure di sostegno oggi non previste. Gestire l’emergenza vuol dire, infatti, anche stare al fianco dei cittadini sul piano economico non solo sanitario.

Marco Lisei

Presidente del Gruppo Fratelli d’Italia Regione Emilia Romagna

Galeazzo Bignami

Deputato Fratelli d’Italia