Melissa, cittadina Crevalcorese e coordinatrice infermieri Dialisi del Policlinico di Sant’Orsola

#AiutateciAdAiutarvi L'appello degli infermieri:“Il contesto all’interno degli ospedali sta diventando veramente critico. Per questo è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini attraverso il rispetto di semplici regole base per combattere insieme la diffusione del virus:🔴 Lavarsi sempre e correttamente le mani🔴 Starnutire nel gomito e buttare i fazzoletti utilizzati🔴 Rispettare 1 m di distanza 🔴 RESTARE A CASA, rinunciando a qualsiasi uscita che non sia estremamente necessaria”E' l'appello del Coordinatore Infermieristico Melissa, della Dialisi dell’Ospedale Maggiore di Bologna Azienda USL di Bologna Policlinico di Sant'Orsola