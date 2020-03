Persiceto Sport: Richiesta di sostegno economico straordinario per lo sport di Persiceto

La situazione di emergenza, dovuta alla diffusione oramai capillare del virus covid-19, ha chiaramente portato ad una situazione di disagio per tutta la collettività persicetana, compresa quella sportiva.

Le associazioni sportive comportandosi in maniera conforme alle prescrizione di leggi, contenute nei decreti del Presidente del Consiglio, hanno in prima battuta cercato in tutte le maniere di fare fronte al problema ma, con la diffusione sempre maggiore del virus covid-19, hanno dovuto alzare drasticamente bandiera bianca.

Questo ha comportato un danno enorme! Un danno enorme con una duplice facciata: perdita dei servizi sportivi per i cittadini (colgo l’occasione per ricordare che, secondo gli ultimi rilevamenti effettuati dalla Consulta dello Sport, la comunità sportiva di San Giovanni in Persiceto ammonta a quasi 12.000 persone), e perdita di sostegno economico per il personale attivo del settore sportivo.

Il numero dei professionisti dello sport è infatti decisamente elevato nel nostro comune, rappresentando un picco di eccellenza difficilmente raggiungibile; sono infatti tantissimi i tecnici sportivi che hanno accusato una perdita sostanziale del proprio sostentamento economico.

In virtù di questa situazione, il Sindaco e l’attuale Amministrazione Comunale potrebbero dedicarsi in maniera sostanziale a questa problematica, verificando la possibilità di un aiuto economico concreto a tutte le associazioni sportive persicetane danneggiate ad oggi in maniera importante dalla diffusione del Virus Covid-19.

La Consulta dello Sport, rappresentata dal suo Presidente Waldes Marrone, inoltre ha già fatto sapere all’Amministrazione Comunale la sua piena disponibilità a collaborare, nelle identiche misure in cui collaborò nel 2012 in occasione del terremoto che tanto ha sconvolto le nostre terre.

A sostegno di questa iniziativa, propongo la sottoscrizione tutte le associazioni sportive.

Enrico Adriano Belinelli