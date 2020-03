Poste: indicazioni per ritirare la pensione

Le pensioni del mese di aprile per i pensionati titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution, saranno accreditate in anticipo il 26 marzo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito che il pagamento delle pensioni, degli assegni, e delle indennità di accompagnamento per invalidi civili, relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 è anticipato a decorrere:

dal 26 marzo per la mensilità di aprile 2020

dal 27 aprile per la mensilità di maggio 2020

dal 26 maggio per la mensilità di giugno 2020

Pertanto, a partire dal 26 marzo sarà possibile ritirare la pensione del mese di aprile; chi possiede una carta Postamat, una Carta Libretto o una Postepay Evolution, potrà prelevarla direttamente dai Postamat.

Per chi invece dovrà recarsi agli Uffici Postali per il ritiro in contanti, Poste Italiane adotterà misure di programmazione dell’accesso agli sportelli nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus. Per gli Uffici Postali aperti tutti i giorni, il calendario suddivide l’accesso secondo la seguente ripartizione di cognomi:

dalla A alla B, giovedì 26 marzo

dalla C alla D, venerdì 27 marzo

dalla E alla K, sabato 28 marzo

dalla L alla O, lunedì 30 marzo

dalla P alla R, martedì 31 marzo

dalla S alla Z, mercoledì 1° aprile

La lista degli Uffici Postali abilitati al pagamento delle pensioni e le relative informazioni sulle giornate di apertura sono disponibili sul sito aziendale di Poste Italiane e al numero verde 800.003322. A Persiceto saranno aperti per il ritiro in tutti i giorni indicati, solo al mattino (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 8.20-13.35; sabato ore 8.20-12.35), gli Uffici Postali in piazza del Popolo 23/b e in via Ferdinando Magellano 15/17; l’Ufficio Postale di San Matteo della Decima rimarrà invece chiuso.

Si ricorda che per accedere alle sale degli Uffici Postali sarà necessario rispettare le seguenti prescrizioni:

entrare in ufficio solo quando esce il cliente precedente

tenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone sia in fila che in ufficio

indossare la mascherina

comunepersiceto.it