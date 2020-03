Seduta straordinaria per la Giunta Comunale di Sala Bolognese

Stamattina alle 9.00 si è riunita in seduta straordinaria la Giunta Comunale di Sala Bolognese dopo l’incontro di coordinamento dei Sindaci effettuato ieri in Città Metropolitana presso Palazzo Malvezzi.

Sono state adottati i seguenti provvedimenti per sostenere le famiglie in seguito all’emergenza Corona Virus.

– esenzione dei pagamenti dei servizi pre e post scuola e trasporto scolastico

– esenzione delle rette dei nidi

– esenzione delle rette della mensa scolastica

Per le famiglie con bambini e ragazzi assistiti dalla legge 104, è stato previsto un progetto specifico già a partire dalla settimana in corso e che proseguirà fino alla sospensione della didattica.

Il progetto consiste nella possibilità di fornire spazi ed educatori, per due ore al giorno a tutti i ragazzi interessati, per attività individuali. Rispondendo così, almeno parzialmente, alle esigenze dei giovani cittadini più fragili e delle loro famiglie. Gli spazi individuati sono “Le stanze di Stimolazione Basale” ed alcuni locali della Casa della Cultura.Una specifica in merito al pagamento delle rette: tutte le esenzioni verranno calcolate a partire dalle prossime fatturazioni, quelle già emesse devo essere pagate regolarmente.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Scuola.

Un ringraziamento dovuto ma non retorico va a tutti coloro che da quando si è verificata l’emergenza Corona Virus, stanno lavorando spesso senza orario, per gestire le esigenze differenti emerse da tutta la cittadinanza e categorie sportive, produttive, aggregative pubbliche e private, oltre alla “normale amministrazione” a tal proposito voglio ringraziare la Giunta Comunale, Eleonora Riberto, Ornella Trapella, Valentino Bianchini, il Segretario Comunale Anna Ciccia e tutti i dipendenti.

Un ringraziamento va anche a tutte le associazioni sportive e culturali, che in queste settimane ci sono state accanto condividendo la visione di riduzione delle attività, limitando al minimo i momenti di aggregazione adottando tutte le indicazioni previste dai DPCM, confrontandosi costantemente con l’Amministrazione.

Un ringraziamento va inoltre alle associazioni che curano le Stanze di Stimolazione Basale, che hanno volentieri messo a disposizione gli spazi comunali da loro allestiti per fronteggiare l’emergenza e darci l’opportunità di sostenere le famiglie con giovani portatori di handicap.



Il Sindaco

Emanuele Bassi