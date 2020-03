Oggi è la XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Per celebrarla, anche se in modo virtuale, vi invitiamo insieme a Libera a partecipare a un racconto di memoria collettiva creato dai vostri volti e dai nomi delle vittime, seguendo queste semplici indicazioni:

– pensate al nome di una vittima di mafia che volete ricordare

– raccogliete un fiore o disegnatelo su un foglio

nel foglio scrivete “Questo fiore è per” + il nome che avete scelto

– scattatevi o fatevi scattare una foto con il foglio e il fiore in mano

– pubblicate la foto cambiando l’immagine del vostro profilo di Facebook, e aggiungendo la cornice che trovate qui www.facebook.com/profilepicframes/…

L’elenco dei nomi delle vittime innocenti si trova su vivi.libera.it