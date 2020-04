1 aprile: le parole del sindaco di Persiceto

#saluteIl Sindaco Lorenzo Pellegatti ci tiene informati con i suoi consueti aggiornamenti sui dati del contagio nel nostro territorio, sulle recenti misure di supporto messe in campo dal Comune di Persiceto e sui chiarimenti riguardo le norme emanate dal Governo: in particolare la Circolare del 31 marzo del Ministero dell'Interno precisa che è consentito passeggiare con i propri figli all'aperto a condizione che siano minorenni, che sia presente un solo genitore, che si rimanga in prossimità della propria abitazione, che si rispetti il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza di un metro; è invece vietato andare in parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.