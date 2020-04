11 aprile: le parole del sindaco di Crevalcore

#coronavirusNel video di questa sera, il nostro Sindaco Marco Martelli augura a tutta la cittadinanza una Buona Pasqua, e fa alcune considerazioni sulla distribuzione di mascherine di ieri.Tutta l'amministrazione si unisce al Sindaco: Giunta e Consiglieri, per augurare a tutta Crevalcore una Serena Pasqua!___________Aggiornamento covid-19 nel Comune di Crevalcore 11/04/2020.In questo momento abbiamo 20 pazienti che risultano positivi al Covid-19.Sempre ad oggi abbiamo 8 persone in isolamento fiduciario.Ricordiamo ancora che le persone in isolamento fiduciario possono essere positivi asintomatici oppure sono in isolamento perché venuti a contatto con pazienti positivi al covid-19.#comunecrevalcore