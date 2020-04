2 aprile: le parole del sindaco di Crevalcore

#coronavirusIl video di questa sera, del nostro Sindaco Marco Martelli, è particolarmente importante.Oltre all'aggiornamento sui dati di contagio, ci parlerà di:-Buoni spesa: come fare per riceverli;-Distribuzione beni alimentari Caritas (numero per prenotazioni: 3703342062);-Donazioni (il cui codice IBAN riportiamo anche nel post)▶️iban IT76D0200836790000103659823 sulla causale scrivere " EMERGENZA COVID-19"Infine, ecco anche trascritti i dati di aggiornamento del contagio:Non è nostra intenzione comunicare dati che non riguardano il Comune di Crevalcore per una forma di rispetto nei confronti dei cittadini di altri comuni che hanno il diritto di essere informati dal loro Sindaco.In questo momento abbiamo 18 (+3) pazienti che risultano positivi al Covid-19.Sempre ad oggi abbiamo 14 persone in isolamento fiduciario. Ricordiamo ancora che le persone in isolamento fiduciario possono essere positivi asintomatici oppure sono in isolamento perché venuti a contatto con pazienti positivi al covid-19.#comunecrevalcore