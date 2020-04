21 aprile, le parole del sindaco di Crevalcore

#coronavirusNe video di questa sera, il nostro Sindaco Marco Martelli aggiorna i dati di contagio relativi al virus.Inoltre tratterà altri importanti argomenti come:🔸Cerimonia del 25 Aprile (in diretta Facebook su questa pagina, sabato alle ore 12)🔸Modifiche verde leggero Geovest🔸Riapertura Isola Ecologica🔴🔴Aggiornamento covid-19 nel Comune di Crevalcore al 21/04/2020. In questo momento abbiamo 25 pazienti che risultano positivi al Covid-19.Sempre ad oggi abbiamo 25 (+15) persone in isolamento fiduciario in sorveglianza. Ricordiamo ancora che le persone in isolamento fiduciario possono essere positivi asintomatici oppure manifestare sintomi lievi. A questi vanno aggiunte una serie di persone che sono rimaste in quarantena pur non avendo mai manifestato sintomi , ma solo per essere venuti a contatto con pazienti positivi e sono in attesa di un tampone che ne certifichi la non positività .#comunecrevalcore