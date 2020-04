25 aprile, le parole del Sindaco di Sala Bolognese

XXV Aprile 2020 – Discorso del Sindaco Emanuele Bassi + Video “Celebrazioni del XXV Aprile a Sala Bolognese” XXV Aprile 2020LE PAROLE DEL SINDACO EMANUELE BASSILa ricorrenza del XXV aprile è sempre un momento importante per la nostra Comunità.Quest’anno non potremo vederci negli occhi, a volte lucidi, a volte pieni di gioia per aver meritato un viaggio della Memoria dopo un bel lavoro svolto a scuola con i compagni.Non ci saranno le bandiere dei combattenti e reduci di guerra, mutilati e ANPI, non ci sarete tutti voi cittadini. Ma io, la Giunta, rappresentiamo tutti in questo momento, associazioni e singoli. Non ci sarete fisicamente, ma sarete con noi, nessuno escluso.Sicuramente il video che stiamo guardando ci ricorderà tante emozioni e ci farà rivedere tante persone che oggi non ci sono più, che in quei momenti, ma non solo, hanno passato il testimone a tanti di noi, quando eravamo tutti più giovani. Quel testimone che continuiamo a mantenere stretto fra le mani e a passare di anno in anno ai nostri giovanissimi concittadini.Sarà un XXV aprile in cui saremo lontani ma mai così uniti, nei sentimenti e nei valori.Sono stati coraggiosi ed altruisti più di 75 anni fa, più che mai. Come vi chiedo di esserlo oggi, responsabili e solidali. Anche noi dobbiamo insieme, vincere, ricominciare, ricreare una nuova società rispettosa degli altri e consapevole che siamo solo “uomini”, che dobbiamo vivere e convivere con tolleranza.Salesi, Viva il XXV Aprile, Viva l’Italia.Il sindaco Emanuele Bassi___________________________________________Di seguito il programma e le iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale: http://www.comune.sala-bolognese.bo.it/notizie/75deg-anniversario-della-liberazione-sala-bolognese-25-aprile-2020#UnaMattina #25Aprile #MemoriaEImpegno #BiblioSalaBolognese #IoRestoACasa Pubblicato da Biblioteca Comunale di Sala Bolognese su Giovedì 23 aprile 2020

La ricorrenza del XXV aprile è sempre un momento importante per la nostra Comunità.

Quest’anno non potremo vederci negli occhi, a volte lucidi, a volte pieni di gioia per aver meritato un viaggio della Memoria dopo un bel lavoro svolto a scuola con i compagni.

Non ci saranno le bandiere dei combattenti e reduci di guerra, mutilati e ANPI, non ci sarete tutti voi cittadini. Ma io, la Giunta, rappresentiamo tutti in questo momento, associazioni e singoli. Non ci sarete fisicamente, ma sarete con noi, nessuno escluso.

Sicuramente il video che stiamo guardando ci ricorderà tante emozioni e ci farà rivedere tante persone che oggi non ci sono più, che in quei momenti, ma non solo, hanno passato il testimone a tanti di noi, quando eravamo tutti più giovani. Quel testimone che continuiamo a mantenere stretto fra le mani e a passare di anno in anno ai nostri giovanissimi concittadini.

Sarà un XXV aprile in cui saremo lontani ma mai così uniti, nei sentimenti e nei valori.

Sono stati coraggiosi ed altruisti più di 75 anni fa, più che mai. Come vi chiedo di esserlo oggi, responsabili e solidali. Anche noi dobbiamo insieme, vincere, ricominciare, ricreare una nuova società rispettosa degli altri e consapevole che siamo solo “uomini”, che dobbiamo vivere e convivere con tolleranza.

Salesi, Viva il XXV Aprile, Viva l’Italia.



Il sindaco

Emanuele Bassi