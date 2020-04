5 aprile: le parole del sindaco di Crevalcore

#coronavirusNel video di questa sera il nostro Sindaco Marco Martelli tratta argomenti molto importanti: la scuola ed i volontari.Nello specifico, soprattutto per il secondo punto, chiediamo di prestare particolare attenzione alle direttive del DPCM dell'8 marzo, in quanto in questa emergenza, è fondamentale oltre che aiutare, farlo in totale sicurezza, per evitare contagi e ripercussioni future.Aggiornamento covid-19 nel Comune di Crevalcore al 05/04/2020. Non è nostra intenzione comunicare dati che non riguardano il Comune di Crevalcore per una forma di rispetto nei confronti dei cittadini di altri comuni che hanno il diritto di essere informati dal loro Sindaco.In questo momento abbiamo 18 pazienti che risultano positivi al Covid-19.Sempre ad oggi abbiamo 7 (-4) persone in isolamento fiduciario.Ricordiamo ancora che le persone in isolamento fiduciario possono essere positivi asintomatici oppure sono in isolamento perché venuti a contatto con pazienti positivi al covid-19.#comunecrevalcore