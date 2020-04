Distribuzione per Comune delle persone positive a SARS-CoV-2

ANZOLA DELL’EMILIA 59

CALDERARA DI RENO 23

CREVALCORE 18

SALA BOLOGNESE 30

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 63

SANT’AGATA BOLOGNESE 21

Distribuzione per Comune delle persone in isolamento fiduciario in sorveglianza

ANZOLA DELL’EMILIA 21

CALDERARA DI RENO 16

CREVALCORE 7

SALA BOLOGNESE 18

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 37

SANT’AGATA BOLOGNESE 11

