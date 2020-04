A Crevalcore “la cultura non si spegne”

“La cultura non si spegne è un impegno, una sfida, una promessa. L’Area Servizi Culturali Paolo Borsellino del Comune di Crevalcore lancia questa sfida. Occorre muoversi, spostarsi, avere un ambiente fisico per fare cultura? Ora non possiamo permettercelo. Bastano competenze, idee, cuore, passione e tenacia per fare cultura di questi tempi? Noi crediamo di sì. Vogliamo che sia così. Questo spazio virtuale che abbiamo creato è un po’ di tutto e tanto di tutto. Si muove nello spazio e nel tempo. Si riempie di contenuti diversi, ha l’ambizione di far riflettere ma anche divertire. Alterna serio e faceto, quest’ultimo mai banale. È un contenitore culturale per tutti, nel quale ognuno potrà trovare qualcosa per sé e, perché no, qualcosa di sè.” Mariarosa Nannetti – Assessore alla Cultura

La cultura non si spegne, Restiamo accesi è l’hastag che l’Area Servizi Culturali Paolo Borsellino del Comune di Crevalcore ha scelto per il suo contenitore culturale, un vero proprio palinsesto ricco di rubriche varie che si alterneranno giorno per giorno sul profilo Fb dell’Area.

I contenuti si articolano, di massima, in 5 rubriche:

1) lettura: letture per bambini ed adulti delle bibliotecarie, audiolibri, audiofiabe, consigli di lettura, servizi bibliotecari online)

2) arte: musei e mostre visitabili online

3) teatro: spettacoli teatrali integrali online

4) musica; classica, jazz e leggera – link a concerti integrali, opere liriche, videoclip di musica pop/rock italiana e straniera, ecc.

5) tempo libero: consigli utili per ricette di cucina, cura e semina delle piante e dei fiori, consigli utili per il bricolage e fai da te in casa, consigli utili per giochi e attività da riscoprire in casa, viaggi e paesi da scoprire quando sarà di nuovo possibile

Ogni rubrica avrà un logo o un’immagine identificativa.