A Persiceto è partito il progetto “Parole in Comune”

Grazie al progetto comunale di ricerca volontari per la gestione dell’emergenza Covid 19 da alcuni giorni è partito “Parole in Comune”, un servizio curato da un gruppo di giovani volontari che, in stretta collaborazione con i Servizi sociali comunali, effettuano telefonate di supporto alle persone più fragili per offrire un semplice conforto in caso di solitudine o risposte certe ad eventuali dubbi e richieste di chiarimenti in questa situazione di emergenza sanitaria.

Il gruppo di giovani volontari, in stretta collaborazione con i Servizi sociali comunali, sta già effettuando da alcuni giorni telefonate ai soggetti fragili della comunità persicetana, per verificare se va tutto bene, per fare due chiacchiere contro la solitudine, per sapere se ci sono dubbi sulle misure di sostegno comunali, per raccogliere esigenze particolari o semplici richieste di informazioni.

Le telefonate vengono effettuate dai volontari dai numeri di telefono ufficiali dei servizi sociali comunali:

051/6812771-2772-2774-2738

Per informazioni: servizisociali@comunepersiceto.it

comunepersiceto.it