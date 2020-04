Accadde oggi: 21 aprile 1945 – La Liberazione di Persiceto

È la sera di sabato 21 aprile 1945 quando fanno il loro ingresso a Persiceto i primi americani, dopo essere entrati a Bologna quella stessa mattina. Dopo attimi di tensione i partigiani che presidiano il portico del Palazzo comunale riconoscono gli alleati e corrono loro incontro per accoglierli, festeggiando con abbracci e risate: Persiceto è stata liberata. Entro domenica mattina del 22 aprile ingenti forze della V armata hanno ormai preso possesso della città. Per tutta la giornata è un festoso abbraccio fra alleati, partigiani e popolo. Con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1989, il Comune è stato decorato con la medaglia d’argento al valor militare.

Anche durante l’emergenza Covid-19 l’Amministrazione comunale non farà mancare un momento di raccoglimento per ricordare i caduti persicetani e gli importanti valori che questa ricorrenza porta con sé: appuntamento sabato 25 aprile alle ore 11.30, in diretta sulla pagina Facebook del Comune, per celebrare questo anniversario insieme al sindaco Lorenzo Pellegatti: https://bit.ly/2x0GRIY

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto