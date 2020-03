Anzola Emilia, Coronavirus: sospensione pagamento tributi locali e proroga al 30 giugno

In questi giorni insieme agli assessori del gruppo ABC (Anzola Bene Comune) abbiamo deciso di sospendere i termini di pagamento dei tributi locali fino al 31 maggio. Si tratta di una misura assunta per sostenere le famiglie, i lavoratori e le imprese. Alcuni esempi:

1. chi dovrebbe pagare la Cosap tra pochi giorni potrà farlo il 30 giugno;

2. sono posticipate le rateizzazioni concesse per versamenti, accertamenti o ingiunzioni (chi doveva pagare in 6 rate continuerà a farlo in 6 rate ma la prima sarà a giugno);

3. sulla scadenza tariffa puntuale anno 2020 Geovest nessuna fattura al 30 giugno (ipotizzando come prima data utile il 30 settembre) e tenuto conto del differimento approvazione tariffe al 30 giugno 2020.

Resta inoltre inteso che se entro maggio la situazione non sarà superata, o la ripresa sarà comunque lenta, prorogheremo questa decisione con lo spirito di sostenere l’economia locale e la cittadinanza, al fine di permettere a tutti di guardare il futuro con maggiore fiducia. Anche noi cerchiamo di fare la nostra parte. Voglio infine ringraziare nominativamente i miei assessori, la segretaria comunale, la vice ed il dirigente area bilancio per la decisione assunta:

Giulia Marchesini, Danilo Zacchiroli, Carmine Maddaloni, Iris Belletti, Francesca Marchesini, Giuseppina Crisci, Mirella Marchesini e Pasqualino Ricotta. Grazie!

dal profilo Fb del sindaco di Anzola, Giampiero Veronesi