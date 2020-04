Anzola: “Mandiamo un messaggio al futuro”

Il 20 aprile ricorre la Liberazione di Anzola. Negli anni si è consolidato il tradizionale lancio dei palloncini ad opera di tutti i nostri bambini, ragazzi ed insegnanti dell’Istituto comprensivo Edmondo de Amicis.

A causa dell’emergenza Coronavirus non potremo trovarci tutti assieme per festeggiare questo momento così significativo per la nostra Comunità.

Ma quest’anno, anche virtualmente, è importante che si alzi alto il nostro pensiero per il futuro.

Per questo motivo invitiamo tutti i bambini, tutte le bambine e i ragazzi e le ragazze a gonfiare un palloncino (se lo avete) o a disegnarlo su un foglio, ma soprattutto a scrivere un messaggio per il futuro e a pubblicarlo:

1) come commento al post del Comune

2) come post personale con l’hashtag #20aprileAnzola

3) con una mail a cultura@comune.anzoladellemilia.bo.it

Un ringraziamento speciale all’ANPI di Anzola che da sempre sostiene e aderisce agli eventi in occasione della Festa della Liberazione.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola