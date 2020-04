Bernini (FI): “Nostri imprenditori in grado di raccogliere le più grandi sfide”

Un grandissimo grazie all’azienda bolognese Macron, con sede a Crespellano, che fino a maggio produrrà 40 milioni di mascherine garantendo l’approvvigionamento per la Regione Emilia-Romagna. Gli imprenditori emiliano romagnoli stanno dimostrando, giorno dopo giorno, di poter fronteggiare qualunque crisi e di poter raccogliere le più ardue sfide, con una innata capacità di resilienza, sempre pronti a reinventarsi in tempi rapidissimi per rispondere alle esigenze di chi ha bisogno, con spirito di dedizione e immensa generosità. Siamo fieri di questa terra, del suo tessuto produttivo, sano e competitivo, che adesso abbiamo il dovere di valorizzare e supportare in un concreto rilancio al termine dell’emergenza sanitaria.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia