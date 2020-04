Bignami-Lisei (FdI): un pensiero all’attuale situazione delle carceri

In questa difficile fase di emergenza nazionale non possiamo non rivolgere un pensiero all’attuale situazione delle carceri ed in particolare alla condizione del personale di Polizia Penitenziaria che, dopo le rivolte di inizio marzo, stanno silenziosamente impegnandosi per tenere in piedi il sistema carcerario. Detto che a loro va tutto il nostro riconoscimento e la nostra solidarietà, esprimiamo preoccupazione per l’aumento dei casi di agenti risultati positivi al tampone, così come denunciato dalle organizzazioni sindacali in misura sei volte superiore a quello dei detenuti.

Crediamo sia necessario intervenire quanto prima per eseguire tamponi e test sierologici a tutto il personale in servizio cosa che ad oggi non ci risulta avvenga su tutto il territorio regionale ed in maniera estesa a tutti gli agenti.

Parimenti le dotazioni oggi fornite di DPI non risultano ancora adeguate alle necessità di tutelare agenti e detenuti.

Per queste ragioni è nostra intenzione attivarci per fornire ancora una volta il nostro contributo come opposizione. Depositeremo una risoluzione regionale in questo senso e ci attiveremo anche con il Governo nazionale affinché la situazione all’interno degli istituti penitenziari non degeneri ulteriormente.

Galeazzo Bignami – Deputato FdI

Marco Lisei – Presidente Gruppo FdI Regione Emilia Romagna