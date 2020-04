Calderara: buoni spesa per le famiglie in difficoltà

#andràtuttobene, il progetto del Comune per emettere buoni spesa per le famiglie in difficoltà, per un totale di Euro 70.277,00.

Come funzionano?

🔹 Saranno buoni del valore di 30 euro per persona, ogni settimana per 4 settimane. In totale, una famiglia di 4 persone riceverà 120 euro settimanali, con un contributo complessivo di 480 euro.

🔹 I buoni spesa dovranno essere utilizzati per i generi di prima necessità. Sono dunque espressamente esclusi, alcolici, giochi in denaro e cosmetici.

🔹 La data entro la quale sarà possibile effettuare gli acquisti è il 31 luglio 2020.

🔹 La domanda per beneficiare dei buoni spesa dovrà essere fatta per mail alla PEC del Comune comune.calderara@cert.provincia.bo.it.

Ricordiamo che per inviare una comunicazione ad un indirizzo PEC, basta possedere un indirizzo mail normale.

🔹 La domanda consiste nella compilazione di un modulo editabile digitalmente (non serve stamparlo), che puoi trovare sul sito.

🔹 Si può fare domanda dal 06 fino al 18 aprile 2020.

🔹 La consegna dei buoni spesa verrà eseguita dai Servizi Sociali, in modo che i calderaresi non escano di casa, a partire dallo stesso 6 aprile.

🔹 I ticket potranno essere utilizzati nei 5 punti vendita del territorio comunale che hanno dato l’adesione all’iniziativa:

🛒 Despar,

🛒 Coop Alleanza,

🛒 Coop Reno,

🛒 Dico Discount,

🛒 Punto Simply.

🔹 Per qualunque informazione sono attivi i numeri di telefono 051.6461252 e 051.6461204, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Tutte le informazioni, i requisiti e il modulo della domanda sono qui 👉 bit.ly/buonispesacalderara

dalla pagina Fb del Comune di Calderara