Calderara, rimossi gli alberi caduti nel pomeriggio

Rimossi tutti gli alberi caduti e risolte tutte le criticità per la sicurezza stradale (via Roma angolo via Armaroli, via della Salute, via Aldina). Verificata copertura Centro Civico Longara e cartelli stradali divelti. Avvisata Telecom per pali pericolanti su via Sacernia (luogo comunque adesso presidiato da volontari e Carabinieri e strada chiusa al traffico).

La macchina organizzativa ha funzionato tempestivamente e ringrazio i Volontari Protezione Civile Calderara di Reno ODV l’Ufficio Tecnico e i Carabinieri per l’immediato e coordinato intervento.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara