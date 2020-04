Centri di Raccolta di Calderara chiusi fino al 3 maggio

I Centri di Raccolta di Calderara saranno chiusi fino al 3 maggio per le utenze domestiche, mentre sarà possibile alle utenze non domestiche prendere un appuntamento per conferire il mercoledì mattina. Questa è una delle direttive contenute nella regolamentazione che Geovest ha deciso sino al 3 maggio nei Comuni che usufruiscono dei suoi servizi. Si tratta di una regolamentazione che, proseguendo nell’obiettivo di prevenire quanto più possibile il contagio del Coronavirus, va nella direzione di salvaguardare la salute di tutti ed evitare concentrazioni di persone nello stesso luogo: di qui la decisione di non riaprire, in diversi Comuni, il servizio di conferimento nei CdR per le utenze domestiche.

In questa pagina di Geovest sono presenti le istruzioni per il conferimento dei rifiuti domestici e le regole sino al 3 maggio, compreso il riferimento telefonico per chiedere info e quello mail per prendere appuntamento riservato alle utenze non domestiche.

In sintesi:

il centro di raccolta di via Finelli, zona Bargellino, riaprirà nella sola giornata di mercoledì su appuntamento per i conferimenti di rifiuti da parte delle utenze non domestiche;

resta chiuso fino al 3 maggio il centro di raccolta di via Armaroli;

viene mantenuta la modalità di consegna a domicilio di sacchi e contenitori;

a partire dal 4 maggio verrà riattivato il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.

comune.calderaradireno.bo.it