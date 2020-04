Congedo Ispettore Querzè, le parole del sindaco di Anzola

Oggi, senza nascondere un pochino di commozione, voglio ringraziare il nostro storico concittadino Mauro Querzé, comandante del presidio di polizia locale di Anzola dell’Emilia, che, proprio a far data da oggi, inaugura la sua pensione. Mauro, prima che un dipendente pubblico, è un amico. Poi, magari, capisco che alcuni di voi, nel corso di questi decenni, avranno anche preso una qualche sanzione da lui, e quindi non ne avranno un ricordo idilliaco. Consideriamo però, che anche questo ha fatto parte del grande lavoro di Mauro. Ma credo che a lui vada invece riconosciuta la grande capacità di essere riuscito, nel nostro comune, a creare un presidio estremamente efficiente con addetti al servizio che più volte si sono distinti nel loro operato. Non mi voglio dilungare perché, in fondo, Mauro lo conoscete tutti. E allora, penso che un grazie, onesto e sincero, da parte mia, prima come cittadino che come sindaco, gli vada tributato. Grazie Mauro!

dal profilo FB di Giampiero Veronesi, sindaco di Anzola