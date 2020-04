Coronavirus. Bernini (FI): “Serve maggiore attenzione alle fasce deboli come gli anziani”

Apprendiamo con preoccupazione dell’infezione da Covid-19 sviluppatasi nel reparto Geriatria del Sant’Orsola di Bologna. Qui tredici pazienti, e altrettanti tra medici e infermieri, sono risultati positivi al virus. Sono pertanto a rinnovare il mio accorato appello alle Istituzioni ad attenzionare maggiormente le strutture e i reparti specifici che accolgono utenti particolarmente fragili come gli anziani. Ciò vale anche per le case di riposo che rischiano di diventare dei veri e propri focolai per la trasmissione del contagio: purtroppo le cronache degli ultimi giorni rendono conto di diversi contagi e decessi anche nelle strutture del bolognese e siamo ancora in attesa di capire, a fronte degli annunci, quali misure siano state attivate sia sul fronte della protezione di pazienti e personale, sia su quello del potenziamento degli organici. Le risposte devono essere tempestive, perché il rischio è quello di vivere un vero e proprio dramma nel dramma.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia