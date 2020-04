Coronavirus. Castaldini (FI): “Case di riposo, le istituzioni battano un colpo”

Bene i primi controlli dei Carabinieri del NAS presso alcune case di riposo del bolognese, avviati a seguito di numerose segnalazioni da parte di pazienti e personale. Sono giorni che ci appelliamo alle Istituzioni, a qualunque livello, per fare chiarezza su quanto sta accadendo in queste strutture, in tutta la Regione Emilia-Romagna e nel resto d’Italia, in relazione ai contagi e ai decessi che si stanno registrando. Tra le maggiori criticità segnalate vi sono la mancanza di dispositivi di protezione, la carenza di tamponi effettuati – o il ritardo con cui sono stati effettuati -, ma anche le difficoltà, per i parenti, di ottenere informazioni sulle condizioni di salute degli ospiti. Ora pretendiamo non solo misure efficaci per contenere i contagi tra il personale e i pazienti, ma chiediamo anche dati trasparenti e specifici per queste residenze al cui interno si sta consumando una vera e propria emergenza che si somma, drammaticamente, a quella in atto negli ospedali.



Valentina Castaldini, capogruppo FI in Regione Emilia-Romagna