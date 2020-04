Coronavirus, Castaldini (FI): Ha ragione il Card. Zuppi, bisogna salvare le vite

Mi associo totalmente alle parole del Cardinal Zuppi Arcivescovo di Bologna nel suo fermo richiamo alle Istituzioni, per una maggiore attenzione nei confronti degli anziani delle case di riposo. Non è accettabile in un Paese occidentale ed avanzato come l’Italia, che l’età diventi una discriminante per salvare o condannare una vita. Non lo è neanche in un contesto difficile come quello che stiamo vivendo. Deve essere ben chiaro non conta l’età o il costo, bisogna salvare le vite. Quindi, ancora una volta, confermiamo la disponibilità mia e di tutta Forza Italia a sostenere le Istituzioni regionali con le nostre proposte e soluzioni.



Lo dichiara in una nota il Capogruppo di Forza Italia in Regione Emilia-Romagna, Valentina Castaldini