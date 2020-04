Crevalcore: buoni spesa alle famiglie in difficoltà economica

Il Comune di Crevalcore, facendo riferimento alle misure contenute nell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo della Protezione Civile e alla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 02/04/2020, emana i seguenti criteri per l’erogazione di Buoni Spesa finalizzati a sostenere i cittadini che, a causa dell’Emergenza Covid-19, si trovano in difficoltà economica e non riescono a provvedere alla spesa alimentare per sé e/o per il proprio nucleo familiare.

Possono presentare domanda i cittadini residenti/domiciliati che si trovano in una delle seguenti condizioni a seguito dell’insorgere dell’Emergenza Covid-19.

Sono ammesse al contributo le spese relative all’acquisto di generi alimentari di prima necessità; rimangono invece esclusi i beni non rientranti nella suddetta categoria.

I Buoni Spesa verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili e avranno validità fino al 31/07/2020, termine dello stato di emergenza stabilito dal Governo salvo successivi provvedimenti ministeriali di proroga.

I Buoni Spesa non sono monetizzabili, né cedibili a terzi, né frazionabili

Per ulteriori informazioni consultare il testo allegato con le linee di indirizzo.

Per accedere al contributo basta complilare la modulistica allegata e inviarla tramite email: istruzione@comune.crevalcore.bo.it unitamente alla copia di un documento d’identità del richiedente ed indicando nell’oggetto “Richiesta Buoni Spesa”.

Per chi non dispone di strumenti informatici può trovare la modulistica all’interno di un espositore posizionato davanti alla porta del Comune in via Persicetana n. 226

Per la consegna cartacea della modulistica contattare lo sportello URP al n. 051988443

