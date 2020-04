Vi informiamo che, nel rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, la chiusura della Biblioteca è prorogata fino al 17 maggio 2020.

Tutti i prestiti sono da considerarsi rinnovati fino alla ripresa del servizio.

In attesa di potervi riaccogliere in Biblioteca, stiamo preparando per voi proposte e bibliografie.

A prestissimo!

Irene