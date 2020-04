Forza Italia Giovani Emilia Romagna chiede il ritorno alla normalità nelle scuole superiori

In questo periodo di Covid-19 all’interno dei nostri istituti, messi a dura prova e non pronti a questo genere di emergenze, noi mettiamo a disposizione proposte valide e costruttive.La scuola non si può fermare e deve tornare a dare un senso di normalità agli studenti. Ci prendiamo la responsabilità di dar voce ai nostri rappresentanti delle Consulte studentesche, che chiedono:

1. L’annullamento delle giornate di recupero debiti del primo quadrimestre: riteniamo che ad oggi sia importante continuare il programma e terminarlo dove è possibile.

2. Promozione o bocciatura in base ai risultati del secondo quadrimestre, lasciando agli insegnanti la decisione di come gestire eventuali insufficienze derivate dal primo o dal secondo semestre.

3. Ritorno agli orari scolastici previsti dalla legge prima del coronavirus per lezioni, verifiche e interrogazioni: in numerosi ci segnalano che spesso si prolungano fino al tardo pomeriggio.

4. Pausa di 10 minuti fra una lezione e quella seguente: anche se da casa, gli studenti stanno facendo il loro dovere e brevi pause aiutano la concentrazione.

5. Chiarezza sull’esame di maturità: nonostante le difficoltà, bisogna dare indicazioni più chiare per lo svolgimento della prova più importante del loro percorso scolastico.



Andrea Bernagozzi

Responsabile Regionale delle scuole FIG Emilia Romagna