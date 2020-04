Il 25 Aprile a Crevalcore, le parole del sindaco

Gentilissimi,

vista la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo a causa del Covid-19, ci apprestiamo a celebrare il 25 Aprile, anniversario della liberazione, in condizioni fuori dall’ordinario non potendo organizzare, come abbiamo sempre fatto, manifestazioni di piazza a cui tutti potessero partecipare.

Per questo motivo durante la mattinata del 25 aprile procederò, alla presenza della sola Polizia Locale, a depositare personalmente le corone di alloro ai piedi di tutti i monumenti in ricordo dei caduti, sia del capoluogo che delle frazioni.

Aggiungo inoltre, che dalla notte del 24 aprile fino al 4 maggio la torre campanaria del capoluogo verrà illuminata con il tricolore in ricordo e in onore di tutti i caduti per la libertà.

Per consentire alla cittadinanza di partecipare anche se solo virtualmente, abbiamo deciso di celebrare questa importante ricorrenza trasmettendo il mio breve intervento rivolto alla cittadinanza in diretta facebook dalla pagina del Comune alle ore 12.00. La registrazione video sarà poi visibile in seguito dal sito web del Comune.

Ci auguriamo che questa modalità inconsueta possa consentirvi di partecipare anche se solo idealmente e non fisicamente, a una ricorrenza da sempre molto sentita dalla nostra comunità.

Il Sindaco di Crevalcore

Marco Martelli