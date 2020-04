Il 25 aprile nei Comuni della Città metropolitana sarà celebrato nel rispetto delle distanze

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo cambia anche il modo di celebrare il 25 Aprile, la Festa della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazi-fascista. Un momento da sempre occasione di incontri, conferenze, concerti per raccontare e ricordare a giovani e adulti un evento fondamentale della storia contemporanea del nostro Paese, che ha segnato profondamente anche i comuni della città metropolitana di Bologna. Così le celebrazioni del 75° anniversario della Liberazione cambiano veste, ma non saranno meno coinvolgenti di quelle tradizionali.

Le deposizioni di corone si terranno comunque, ma non saranno aperte al pubblico, per rispettare le norme di sicurezza. La maggior parte dei Comuni (tra cui Crevalcore, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, San Giovanni in Persiceto) hanno deciso di trasmettere la cerimonia in diretta sulla loro pagina Facebook.

Anche il tradizionale appuntamento a Monte Sole si sposta sul web: dalle 11.15 sulle pagine Facebook della Scuola di Pace di Monte Sole e del 25 aprile a Monte Sole sarà possibile seguire le celebrazioni.

Sabato 25 aprile le celebrazioni solenni iniziano alle 10 in Piazza Nettuno a Bologna con la deposizione della corona al Sacrario dei Caduti Partigiani. La commemorazione verrà trasmessa in diretta dalla pagina Facebook del Comune di Bologna. Interverranno Virginio Merola, sindaco di Bologna, Anna Cocchi, presidente dell’Anpi di Bologna, Elly Schlein, vice presidente della Regione Emilia-Romagna. Al termine della celebrazione, Paolo Fresu intonerà “Bella ciao” con la sua tromba.

Sono tante le iniziative online organizzate per l’occasione, il programma completo è consultabile su Iperbole all’interno di Bologna Agenda Cultura.

Inoltre, il Comune di Bologna ha patrocinato il concorso “TAAAC…liberi tutti! Chiusi in casa ma aperti all’immaginazione” rivolto alle bambine e ai bambini delle scuole primarie cittadine. L’invito è immaginare, attraverso il disegno, quale sarà la prima azione che i bambini faranno quando potranno uscire di casa “liberi” senza restrizioni. L’iniziativa fa parte del progetto “TAAAC Torniamo a casa“, realizzato da una comunità di professionisti nata in occasione della pandemia da Coronavirus, per dare supporto ai genitori.

Diversi gli eventi organizzati da Calderara di Reno: da oggi al 24 aprile sulle pagine Facebook e Instagram saranno pubblicate le letture realizzate da alcuni membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e del Consiglio Comunale, dedicate alle vite di partigiani e partigiane, al “Discorso agli studenti di Piero Calamandrei”, alla poesia “Avevo due paure” di Giuseppe Calzani. Tutti i video saranno pubblicati anche sul sito del Comune.

Da non perdere il sito Storia e Memoria di Bologna, curato dal Museo del Risorgimento di Bologna, che mette a disposizione schede biografiche di ognuno dei 23.822 combattenti della città metropolitana di Bologna, collegate al luogo in cui sono nati e hanno operato. Ogni singolo Comune ha una pagina dedicata, dove sono raccolte le storie dei protagonisti e agli eventi del proprio territorio. Per il 25 aprile saranno poi ripubblicate alcune testimonianze video di partigiani, rimasterizzate e migliorate nella qualità audio e video. I video saranno dotati di sottotitoli adattati per non vedenti e ipovedenti e con lettura facilitata per non udenti. I filmati saranno resi disponibili sul canale YouTube Storia e Memoria di Bologna e linkati all’interno delle schede del partigiano cui si riferiscono.

L’Istituto Parri di Bologna aderisce all’iniziativa nazionale #raccontiamolaresistenza: su tutti i canali social degli enti aderenti sarà possibile visionare i materiali documentari e memoriali della rete degli Istituti della Resistenza, con contributi inediti. Sarà anche possibile partecipare attivamente postando testi, documenti, foto, filmati.

Sarà in streaming su MYmovies da martedì 21 a sabato 25 aprile il nuovo film, con preziosissimi materiali d’archivio inediti, “The Forgotten Front. La Resistenza a Bologna” di Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani. Visitando il sito della Cineteca di Bologna (www.cinetecadibologna.it) e cliccando sul banner dedicato a The Forgotten Front si verrà automaticamente reindirizzati alla pagina di presentazione del progetto e acquisto dei biglietti. Inoltre, tutti i giorni, alle ore 19, si potrà assistere, in diretta sui profili Facebook della Cineteca di Bologna e di MYmovies, alle presentazioni a più voci del film.

Ufficio Stampa Città metropolitana