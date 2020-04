La Polizia locale della Città metropolitana consegna mascherine alle realtà sociali del territorio e al Carcere di Bologna

Continua l’attività della Polizia locale della Città metropolitana nella consegna di mascherine sul territorio, in particolare alle realtà più fragili.



Dopo una prima distribuzione di 2500 mascherine effettuata nelle scorse settimane, in questi giorni gli agenti di Palazzo Malvezzi ne hanno distribuite altre 3500 ad alcune “realtà sociali” del territorio:

– 2100 alle Comunità per minori e per mamme con bambino (Nazareno, SAV, Coop. Sociale Dolce, Mondo Donna, Fondazione Augusta Pini, DoMani Società Coop Sociale, Cooperativa Dai Crocicchi, Ida Poli, Gruppo Ceis, Casa accoglienza Serafina Farolfi, Opera Santa Maria di Nazareth, Casa di Sara Comunità Quercia e Fare Casa, Casone della Barca -Casa Murri, Cicogna, Fondazione Santa Caterina, Comunità pubblica per minori, Società coop. Fanin, Ass.Com.Papa Giovanni XXIII e Istituto Salesiani).

– 400 alle Associazioni per il contrasto alla violenza contro le donne (Associazione Mondo Donna, Casa Donne, Udi e Associazione PerLeDonne-OdV).

– 600 alla Casa circondariale di Bologna.

– 400 al Servizio Bassa Soglia ASP Bologna.

