Mavì Borrelli (9 anni) di Crevalcore tra i 25 Alfieri della Repubblica nominati da Mattarella

C’è anche Mavì Borrelli, 9 anni, di Crevalcore (Bologna), tra i 25 Alfieri della Repubblica nominati oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Presidente ha conferito gli Attestati d’onore a giovani che si sono distinti come costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali.

Sono giovani che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti ragazzi meritevoli presenti nel nostro Paese.

Mavì Borrelli ha ricevuto il riconoscimento “per la solidarietà mostrata ai ragazzi e alle persone con malattia oncologica, rinunciando ai suoi lunghi capelli per confezionare parrucche e donarle a chi è reso calvo dalle terapie”.

L’anno scorso la piccola, che non aveva mai tagliato i capelli sin dalla nascita, aveva deciso di donare 70 centimetri della sua chioma alla Banca dei capelli.

“Sono orgoglioso di questa bambina nostra cittadina – è il commento del sindaco di Crevalcore Marco Martelli – che già il Comune premiò quando fece questo gesto così toccante. E’ un avvenimento che fa onore a tutto il Paese ed ho contattato personalmente la famiglia per esprimere la soddisfazione e il ringraziamento da parte di tutta la nostra comunità”.

Ufficio stampa Città metropolitana