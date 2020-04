Morte di Fabio Masini, il ricordo dei Vigili del Fuoco di Persiceto

Dopo un’estenuante lotta con la malattia, oggi (12 marzo ndr) si è spento Fabio Masini, Presidente dell’Associazione Volontari Protezione Civile Persiceto.

Con Fabio e con gli amici della Protezione Civile abbiamo condiviso diversi momenti in questi ultimi anni, nei quali le purtroppo frequenti emergenze grandi e piccole che toccano il nostro territorio portano Istituzioni e Volontari a serrare le fila, in difesa della collettività e del territorio.

In tutte queste occasioni e fino all’ultimo non ha mai fatto mancare la sua presenza, la fattiva collaborazione e la generosità che contraddistingue chi tante volte non esita a sacrificare sempre un po di sé stesso per il bene comune.

Grazie a questo suo modo altruistico di vedere ed affrontare la vita, Fabio è sempre stato un valido riferimento ed anche un sincero amico e sostenitore della nostra Associazione, che si stringe tutta in un forte abbraccio alla Sua famiglia.

AVPV Associazione Pompieri Volontari Persiceto OdV