#20aprileAnzola Oggi ricorre la Liberazione di Anzola. Un’immagine bellissima del lancio dei palloncini del 20 aprile 2019: il sole, l’atmosfera primaverile, un vento leggero, i palloncini al cielo, le grida vivaci e gioiose di tutti i nostri bambini, delle nostre bambine, dei ragazzi, delle ragazze, degli e delle insegnanti dell’Istituto comprensivo Edmondo de Amicis. Quest’anno non potrà essere cosi.A causa dell’emergenza Coronavirus non potremo trovarci tutti assieme per festeggiare questo momento così significativo per la nostra Comunità….Ma noi ci siamo, i bambini e le bambine sono presenti, tutti sono presenti oggi, proprio qui, legati al filo virtuale del web, alla voglia di dire, di dare un significato a questa lontananza ad una distanza che dovrà essere per noi l’opportunità di dare un senso al tempo…… seguiteci….