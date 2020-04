Patrick Zaki: Volt Italia per il suo ricordo

Non dimentichiamo Patrick. Sono passati più di due mesi dall’arresto, nella notte tra il 7 e l’8 febbraio, di Patrick Zaki. A causa della diffusione del Covid-19, anche in Egitto, la nuova udienza è stata rimandata.

In un momento così particolare Volt, insieme alle associazioni InArte, Luca Coscioni e European Women for Human Rights, lancia il progetto “Artisti per Patrick” .



Il progetto ha come scopo quello di coinvolgere Artisti che attraverso le loro opere portino avanti questo messaggio di giustizia. In un momento in cui Patrick “non ha voce” si chiede agli Artisti di essere la sua voce attraverso i loro lavori, per tenere alta l’attenzione sulla situazione, al fine di ottenere la sua scarcerazione.



La società civile ha già dimostrato di esserci, Volt chiede di continuare a farlo con convinzione, soprattutto esorta, tutte le istituzioni italiane ed europee, ad accompagnare questo cammino verso la giustizia.



Il progetto è visibile sul sito https://www.voltitalia.org/artisti-per-patrick



Coordinamento di Volt Bologna – Silvia Spinelli, Emma Bacci