Persiceto: adolescenti e genitori ai tempi del Coronavirus

Durante questo periodo di isolamento prolungato il Comune di Persiceto mette in campo diverse iniziative a supporto di bambini, adolescenti e preadolescenti e delle loro famiglie: per gli adulti verrà attivato un servizio di consulenze pedagogiche-educative online per gestire l’organizzazione della didattica e le difficoltà emotive del bambino o dell’adolescente; per i ragazzi è stato aperto uno sportello di ascolto online gestito da un esperto per condividere le difficoltà di crescita, relazione e apprendimento nella gestione di una quotidianità diversa.

L’emergenza in atto ha modificato la percezione spazio-temporale della quotidianità. Il tempo ha un’organizzazione completamente diversa, le routine quotidiane sono state modificate, lo spazio è limitato all’ambiente domestico. Tutto ciò, oltre ad avere significativo impatto sulla percezione di se stessi, del proprio corpo e delle proprie emozioni, comporta anche diverse problematiche in relazione alla gestione del benessere dei figli per i genitori e alla condizione psicologico e relazionale di adolescenti e preadolescenti. Per tutti questi motivi il Comune di Persiceto ha deciso di attivare spazi protetti di ascolto dedicati a queste problematiche. In particolare sono attivati due sportelli di servizio online ad accesso gratuito, entrambi gestiti dalla pedagogista comunale, per i cui contenuti e modalità di attivazione rimandiamo alle informazioni sotto.

La pedagogista comunale, Mara Silvestri, attiverà inoltre una rubrica settimanale con video messaggi pensati per genitori e figli che devono affrontare questo periodo in casa. I video saranno pubblicati in una playlist dedicata sul canale YouTube del Comune e condivisi sul sito, nell’apposita sezione “Covid-19”, e sulla pagina Facebook.

Consulenze pedagogiche-educative online per genitori

Per i genitori l’attuale situazione può provocare una situazione di difficoltà nel riuscire a sostenere efficacemente il benessere dei figli. La funzione del corpo è prioritaria soprattutto nell’infanzia per lo sviluppo, la conoscenza e l’apprendimento e il periodo prolungato di lontananza dalla vita sociale e la convivenza con la famiglia senza momenti per se stessi possono mettere a dura prova la nostra positività e pazienza. Per questi motivi il Comune di Persiceto ha avviato un servizio di consulenze pedagogiche-educative rivolto appositamente ai genitori, dove, tra le tante, verranno affrontate le seguenti tematiche:

timori e preoccupazioni legate al Coronavirus

come parlare e affrontare l’emergenza Coronavirus con i propri figli

difficoltà emotive e relazionali del bambino e/o dell’adolescente in generale

come organizzare spazi e materiali funzionali al benessere del bambino

difficoltà nell’organizzazione dei compiti quotidiani

altre problematiche riguardanti la gestione quotidiana

Sportello di ascolto online per adolescenti e preadolescenti

Questo momento di separazione forzata dalla rete sociale va ad appesantire il vissuto di un ragazzo preadolescente ed adolescente, quando il bisogno di socializzazione è tra i principali. Grazie al servizio di ascolto online promosso dal Comune, i ragazzi possono condividere le loro difficoltà di relazione, apprendimento, e in generale di fatica nella gestione di una quotidianità diversa. Lo sportello è gestito da un esperto, non ha una valenza terapeutica o diagnostica ma si pone come un intervento d’aiuto che mira a sostenere la persona, a superare le difficoltà della crescita. Ad esso potranno accedere gli studenti delle scuole secondarie di primo grado Mameli e Mezzacasa.

Entrambi gli spazi di ascolto saranno gestiti e condotti da Mara Silvestri, pedagogista e counselor a mediazione corporea del Comune di San Giovanni in Persiceto. Per appuntamento scrivere una email a silvestrismara@gmail.com, o mandare un messaggio al numero 333.2195688.

