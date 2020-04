Persiceto: adolescenti e genitori al tempo del Coronavirus

Durante questo periodo di isolamento prolungato il Comune mette in campo un servizio di consulenze pedagogiche-educative online per gli adulti per gestire l’organizzazione della didattica e le difficoltà emotive di bambini o adolescenti, mentre per i ragazzi è disponibile uno sportello di ascolto online gestito da un esperto per condividere le difficoltà di crescita, relazione e apprendimento. I servizi sono curati dalla pedagogista comunale Mara Silvestri che al giovedì sulla pagina Facebook del Comune propone anche la nuova rubrica “Non lasciamo soli i genitori!”, dedicata ai genitori che devono affrontare questo periodo in casa con i loro figli, con semplici e utili consigli su come gestire la relazione e il tempo libero.

Tutti i video della rubrica vengono pubblicati in una playlist dedicata sul canale YouTube del comune e anche sul sito web.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto